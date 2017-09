Germania: Schulz chiede contromisure immediate su Ankara

(ANSA) - BERLINO, 01 SET - Il candidato cancelliere Martin Schulz vuole "contromisure immediate" nei confronti di Ankara, dopo l'arresto di altri due tedeschi in Turchia, avvenuto ancora una volta per motivi politici. Incontrando la stampa a Berlino, Schulz ha chiesto che siano prese "contromisure immediate nei confronti della Turchia, senza aspettare settimane o mesi". Il candidato dell'Spd non esclude di chiedere un'ulteriore progressione nel grado di allarme ai turisti tedeschi, che decidono di recarsi in Turchia. A proposito dell'allargamento dell'unione doganale europea alla Turchia, Schulz ha espresso la convinzione che "non è più possibile portare avanti le trattative", posizione peraltro condivisa ed espressa pubblicamente anche da Angela Merkel nella conferenza stampa di fine estate con la stampa estera di lunedì scorso.