Mueller ha bozza della lettera Trump a Comey

(ANSA) - NEW YORK, 1 SET - Il procuratore speciale per il Russiagate, Robert Mueller, è in possesso della bozza della lettera scritta da Donald Trump pochi giorni prima di licenziare James Comey dall'Fbi. Nella missiva - riporta il New York Times - Trump spiega le ragioni del licenziamento: la lettera, scritta con l'aiuto di Stephen Miller, non è mai stata invita a Comey perché bloccata dal legale della Casa Bianca, che l'ha ritenuta "problematica". A Comey è stata inviata infatti la lettera scritta dal vice ministro della Giustizia Rod Rosenstein. Il contenuto della lettera originale scritta da Trump offre i veri motivi alla base del licenziamento di Comey, nei confronti del quale il presidente era "molto arrabbiato per il suo rifiuto a dire pubblicamente che Trump non era indagato", riferiscono alcune fonti al New York Times.