NEW YORK - Il controverso viaggio in Kentucky del segretario al Tesoro americano Steven Mnuchin e della moglie Louise Linton e' finito nel mirino dell'ispettore generale del Dipartimento al Tesoro. Questo in seguito alle polemiche scatenate da una foto postata su Instagram dall'attrice scozzese. Foto che la ritrae mentre col marito scende da un aereo di stato e in cui i lussuosi capi di abbigliamento indossati - dalla borsa alle scarpe - sono 'taggati' con i nomi degli stilisti, da Tom Ford a Hermes e Valentino. Tutti hanno le preso nei giorni seguenti le distanze dallo scatto. L'ispettore - riporta la Cnn - vuole vederci chiaro e capire se tutte le regole sui viaggi e i principi etici del Dipartimento e del governo federale siano stati rispettati.