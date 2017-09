NEW YORK, 2 SET - Emergenza in Texas dove una lunga colonna di fumo e fiamme si e' levata da un impianto chimico nella localita' di Crosby, in un'area colpita dall'uragano Harvey. Al momento le autorita' non hanno emanato nessuno stato di emergenza o ordine di evacuazione, ma la preoccupazione e' che la nube sprigionatasi possa essere tossica.