NEW YORK - Uno degli uomini piu' fedeli di Donald Trump e' pronto a lasciare la Casa Bianca. Si tratta di Keith Schiller, attuale assistente personale del presidente e direttore responsabile dello Studio Ovale. Nel riportare la notizia la Cnn spiega come la decisione sia stata presa da Schiller per motivi finanziari, visto che la sua precedente occupazione era piu' remunerativa. Ma voci di corridoio sostengono che Schiller possa essere l'ennesima vittima della stretta imposta dall'ex generale John Kelly, nuovo capo di gabinetto.