Unicef, colpiti 16 mln di bambini da inondazioni in Asia

(ANSA) - ROMA, 2 SET - L'Unicef stima che quasi 16 milioni di bambini e le loro famiglie abbiano urgente bisogno di aiuto salva-vita a causa delle inondazioni che ha colpito i paesi dell'Asia Meridionale (Nepal, Bangladesh, India). Fra l'altro, precisa, da metà agosto sono state segnalati almeno 1.288 morti e oltre 45 milioni di persone colpite. "Milioni di bambini hanno visto la loro vita spazzata via da queste devastanti inondazioni e c'è il pericolo che il peggio potrebbe ancora venire se le piogge continueranno", ha detto Jean Gough, direttore regionale Unicef per l'Asia meridionale. Solo in Bangladesh, oltre 8 milioni di persone sono state colpite da inondazioni, tra cui circa 3 milioni di bambini. Si stima che 696.169 case siano state danneggiate o distrutte e 2.292 scuole primarie e comunitarie siano state danneggiate. Nel paese sono già stati registrati più di 13.035 casi di malattie trasmesse dall'acqua.