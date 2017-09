Estate: traffico e code A22 Brennero in Trentino Alto Adige

(ANSA) - TRENTO, 2 SET - Traffico e code sull'autostrada A22 del Brennero in Trentino Alto Adige già da metà mattina, come da previsioni da bollino nero (traffico critico) dell'Autobrennero. I primi rallentamenti sono stati segnalati dalla centrale del traffico di Bolzano tra Chiusa e Bolzano in direzione sud già alle 9.20. Prima delle 10 si sono aggiunti si sono estesi da Bressanone a Rovereto nord, sempre nella stessa direzione. Dopo le 10 risultano due chilometri di coda dal Brennero a Vipiteno, sempre in sud, e rallentamenti anche in nord, tra Affi e Rovereto. Le previsioni danno ancora bollino nero per il pomeriggio in direzione sud, mentre in nord dovrebbe diventare rosso (traffico intenso). (ANSA).