Pirata strada investe e uccide ciclista

(ANSA) - MARTINSICURO (TERAMO), 2 SET - Un ciclista 60enne, Carino Strozzieri, è morto questa mattina verso le 6, lungo via Roma nella frazione di Villa Rosa a Martinsicuro, dopo essere stato investito da un'autovettura, il cui conducente non si è fermato a soccorrere l'uomo e ha fatto perdere le sue tracce. I soccorsi del personale del 118 sono stati inutili perché i traumi riportati dal 60enne nell'impatto sono stati fatali. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Alba Adriatica (Teramo) e quelli della locale stazione, che hanno raccolto elementi utili per l'identificazione dell'investitore.