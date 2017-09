(ANSA) - MOSCA, 2 SET - Il presidente russo Vladimir Putin non prevede quest'anno di partecipare all'assemblea generale dell'Onu in programma in settembre. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitri Peskov, citato dalla Tass. Peskov non ha poi commentato l'iniziativa del presidente Usa Donald Trump di voler organizzare un summit dei leader mondiali alla vigilia dell'assemblea in cui, stando ad alcuni media, Trump vorrebbe discutere della riforma delle Nazioni Unite.