Kenya: incendio in dormitorio liceo, morte 7 studentesse

(ANSA) - NAIROBI, 2 SET - Sette studentesse sono morte questa mattina nell'incendio divampato nel dormitorio del loro liceo a Nairobi. Lo ha annunciato il ministro dell'educazione Fred Matiangi precisando che non si conoscono per il momento le cause dell'incidente. La Moi Girls High Schhol resterà chiusa per due settimane per consentire le indagini del caso. Nel 2001, sempre in Kenya, una simile sciagura costò la vita a 67 studenti rimasti intrappolati nelle fiamme divampate nel dormitorio del loro college. Gli inquirenti appurarono in seguito che ad appiccare il fuoco furono alcuni studenti in segno di protesta con l'amministrazione dell'istituto scolastico. Lo scorso anno, almeno 126 scuole superiori in Kenya hanno subito attacchi incendiari in quelle che sembravano essere proteste dagli studenti per l'accorciamento delle vacanze e la limitazione delle visite dei genitori.