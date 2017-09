(ANSA) - BOLOGNA, 02 SET - Per affrontare il tema immigrazione "serve buonsenso, ragionevolezza e pensarla sul medio periodo. Tutto subito non si può fare. Si è fatto bene a bloccare gli sbarchi. Non c'è divisione nel Pd su questa cosa. Normale che in un partito che vuole prendere il 30% ci siano opinioni diverse. Ma nella sostanza non ci sono opinioni diverse". Così il segretario Pd, Matteo Renzi, dal palco della Festa dell'Unità di Bologna.