Sicilia: Scotto (Mdp), Pd converga su Fava

(ANSA) - ROMA, 2 SET - "Il sondaggio di Euromedia Research sulle elezioni regionali siciliane pubblicato oggi delinea uno scenario verosimile: innanzitutto che la destra è avanti più del doppio rispetto al candidato benedetto da Alfano e Renzi. Una grande ammucchiata che tradisce i valori del centrosinistra e che non trova il favore degli elettori che vogliono il cambiamento". Lo dichiara in una nota il deputato di Mdp Arturo Scotto. "Mentre invece - aggiunge - Claudio Fava, che non è ancora ufficialmente in campo, sfiora il 10 per cento dei consensi. Altro che candidatura minoritaria e identitaria. A questo punto tutti sono chiamati a un gesto di responsabilità per evitare che la destra prevalga in Sicilia. Se il Pd vuole davvero vincere converga sulla candidatura di Claudio Fava e abbandoni la destra di Alfano".