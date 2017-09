(ANSA) - NAPOLI, 02 SET - Un'ora di pioggia, grandine, fulmini e vento si è abbattuta su Capri (Napoli) proprio nel pieno della mattinata con la Piazzetta affollata e mentre dagli aliscafi e traghetti scendevano numerosi turisti. Una violenta burrasca che ha creato un fuggi fuggi generale alla ricerca di un riparo in attesa che finisse la violenta precipitazione atmosferica. Oltre un'ora di attesa per far ristabilire il tempo e, poi anche se in misura minore, la pioggia è continuata a cadere rovinando ai turisti pendolari la gita di fine settimana. Molti i proprietari di seconde case che hanno deciso un rientro anticipato. Pioggia anche a Napoli, non si verificava da settimane.