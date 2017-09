(ANSA) - ROMA, 2 SET - I due uomini arrestati dalla gendarmeria francese nell'ambito dell'inchiesta Maelys, la bambina di 9 anni sparita sei giorni fa nell'Isère (sud-est), sono stati rilasciati. Lo riportano i media francesi. I sospetti, entrambi di 34 anni e amici fra loro, sono stati interrogati per due giorni. Uno dei due era presente al matrimonio a Pont-de-Beauvoisin durante il quale la piccola è sparita. Intanto, oggi gli abitanti della città si sono dati appuntamento in piazza, armati di cartine geografiche, e sono partiti alla ricerca di Maelys. "Non è una nostra iniziativa, ma è la benvenuta", ha commentato il comandante della gendarmeria Jean Pertué.