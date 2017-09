(ANSA) - NEW YORK, 2 SET - La Casa Bianca chiede 7,9 miliardi di dollari al Congresso per far fronte alla devastazione causata dall'uragano Harvey in Texas. La richiesta include 7,4 miliardi per l'agenzia che si occupa della gestione del disastro, la Federal Emergency Management Agency, e 450 milioni per prestiti alle piccole imprese.