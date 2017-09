(ANSA) - MOSCA, 2 SET - Le autorità americane devono evitare di violare l'immunità diplomatica delle nostre sedi negli Stati Uniti altrimenti noi ci riserveremo il diritto di rispondere in modo reciproco. Così il ministero degli Esteri russo in una nota ripresa da Interfax, aggiungendo di considerare "le illegittime ispezioni americane nelle sedi russe in assenza di personale russo come un atto di aggressione senza precedenti".