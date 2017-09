M5S: Toninelli, candidato applicherà programma, chiunque sia

(ANSA) - ROMA, 2 SET - "Non possono esserci scontri, non ha senso parlare di correnti perché chiunque, se gli elettori lo vorranno, andrà al governo, applicherà il programma quasi completamente votato in questi mesi". Lo afferma a RaiNews24 Danilo Toninelli, responsabile riforme del M5S. "Tra pochi giorni renderemo pubbliche le modalità" per l'elezione del nostro candidato premier. "Il nostro pacchetto non è frutto di compromessi o accordicchi, ci sarà una squadra che deve rispettare un programma: se va Fico, Di Maio o Toninelli o Pinco Pallino non cambiano le cose, cambierà la faccia dell'interlocutore", prosegue Toninelli.