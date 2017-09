Incendi: fiamme vicino a casa, anziano muore di infarto

(ANSA) - PODENZANA (MASSA CARRARA), 2 SET - E' morto mentre tentava di spegnere le fiamme che minacciavano di avvicinarsi alla sua casa, forse a causa dello spavento e dell'apprensione per l'evento in corso. La tragedia a Podenzana (Massa Carrara) ieri sera. Vittima Luigi Chiocca, 80 anni, abitante nella vicina Lagneda. Causa del decesso un infarto. L'anziano si era accorto di un piccolo incendio partito in un campo di sterpaglie vicino a casa sua ed è subito andato a cercare di spegnere le fiamme quando è stato colto da malore. Sul posto sono arrivati i volontari della Croce bianca di Aulla ma purtroppo, nonostante tutti i tentativi fatti per rianimarlo, non c'è stato modo di salvarlo.