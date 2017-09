Sicilia: Berlusconi, bene ticket Musumeci-Armao, io in campo

(ANSA) - ROMA, 2 SET - "Il ticket Musumeci-Armao sarà la svolta per il rilancio dell'Isola - sospinta sul baratro del default dal malgoverno della sinistra - sul piano economico, del lavoro, delle infrastrutture. Io scenderò in campo personalmente per invitare quei siciliani che, disgustati dalla politica e dai politici, si sono rassegnati e avevano scelto di non votare, ad aiutarci a dare vita ad una nuova stagione di vero buon governo per la ripresa e lo sviluppo della loro terra. Cambiare la politica, per cambiare la Sicilia: noi abbiamo le idee e gli uomini giusti per farlo". Così Silvio Berlusconi.