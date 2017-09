Fiamme minacciano case su colline di Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 2 SET - Vigili del fuoco a difesa delle case e perfino una vasca gonfiabile per il rifornimento degli elicotteri allestita nel posteggio dell'ospedale pediatrico Meyer: così un intervento a Firenze, in città, sulla collina di Careggi, a circa un chilometro in linea d'aria dall'omonimo ospedale, per l'incendio di un'oliveta nei pressi di via dei Massoni e spinto dal vento in terreni prossimi ad abitazioni, ville, case di pregio e casali all'ingresso nord della città. Minacciata anche una pineta. E' stato necessario allestire una vasca di emergenza nel posteggio del Meyer per accorciare i tempi di rifornimento degli elicotteri antincendio. La maxi-vasca viene riempita con l'acqua della rete idrica in modo che i piloti degli elicotteri possano attingervi con la massima rapidità possibile. Non è l'unico rogo intorno alla città: i vigili del fuoco segnalano incendi anche in via della Capponcina a Settignano, a est della città, e in via Pian de' Giullari sopra piazzale Michelangelo.