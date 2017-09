Politecnico, a Torino stop esami dal 4 settembre

(ANSA) - TORINO, 2 SET - Lunedì inizieranno gli esami al Politecnico di Torino e inizierà anche l'annunciato sciopero dei professori. Lo ribadiscono, in una nota, i docenti firmatari della mobilitazione: oltre un terzo, pari a 254, "ma siamo certi - scrivono in una nota - che l'adesione sarà molto più alta". I firmatari del documento non si limitano a parlare di stipendio, "che è solo una delle facce del problema, ma chiedono con forza una serie di iniziative ritenute necessarie per non allargare ancora di più il gap con i sistemi universitari degli altri paesi europei, oramai sempre più lontani a causa delle politiche di continuo disinvestimento che ha dovuto subire il nostro paese negli ultimi 10 anni". Tra le richieste dei docenti "investire maggiormente nel sostegno al diritto allo studio, nella residenzialità universitaria e in politiche mirate all'aumento del numero dei laureati" e procedere "celermente al rinnovo del contratto del personale contrattualizzato dell'Università".(ANSA).