Incidente stradale sull'A16, chiuso tratto e 5 km di coda

(ANSA) - NAPOLI, 2 SET - A causa di un incidente è stato chiuso il tratto dell'autostrada A16 Napoli-Canosa, tra Vallata e Grottaminarda (Avellino), in direzione di Napoli: al momento si registrano 5 chilometri di coda. Lo rende noto Autostrade per l'Italia. Al km 93 un automezzo pesante è finito di traverso sulla carreggiata. Per fortuna non si registrano feriti. Per risolvere quanto più rapidamente il problema è al lavoro personale della Direzione sesto Tronco di Cassino, pattuglie della Polizia Stradale, e i soccorsi meccanici e sanitari. A chi è diretto verso Napoli viene consigliato di uscire a Candela, percorrere la SR1 verso Bovino, seguire per Ariano Irpino e rientrare in autostrada a Grottaminarda. (ANSA).