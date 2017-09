Si frattura braccio, bimbo soccorso su nave passeggeri

(ANSA) - FIUMICINO, 2 SET - Un bambino di 5 anni che si è fratturato un braccio a bordo di una nave passeggeri, in navigazione nelle acque antistanti il litorale laziale, è stato soccorso ed evacuato da una motovedetta della Capitaneria di Roma-Fiumicino. Ricevuta la segnalazione, immediatamente i militari, coordinati dal Comandante Fabrizio Ratto Vaquer, si sono attivati per organizzare e coordinare le operazioni di evacuazione medica: mentre una motovedetta ha mollato gli ormeggi per dirigersi verso la nave, il personale della Sala Operativa ha allertato il 118, richiedendo un'ambulanza presso il punto di raccolta (piazzale Tirreno a Fiumicino), e contattando il Centro Internazionale Radio Medico per ottenere l'autorizzazione al trasbordo del traumatizzato. Raggiunta la nave passeggeri è stata effettuata con successo l'evacuazione medica del bambino, accompagnato dal padre, trasportato poi dal 118, una volta a terra, all'ospedale Bambino Gesù di Roma per ulteriori accertamenti.