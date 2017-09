Maltempo: allagamenti aeroporto Bergamo, agibili tutte zone

(ANSA) - ORIO AL SERIO (BERGAMO), 02 SET - "Tutte le aree del terminal passeggeri dell'aeroporto di Orio al Serio risultano agibili, dopo l'avvenuto ripristino delle zone interessate a infiltrazioni d'acqua seguite alle forti precipitazioni verificatesi nelle prime ore del mattino e che hanno interessato in particolare la zona arrivi al piano terra e l'area di riconsegna dei bagagli". Lo rende noto in una nota Sacbo, la società che gestisce l'aeroporto 'Il Caravaggio' di Orio al Serio. Tutti i voli in programma sono stati garantiti, alcuni con leggeri ritardi dovuti alle condizioni meteo avverse; ritardi che non hanno comunque superato i 45 minuti, ma sono dipesi esclusivamente dalle condizioni del cielo e non da quanto avvenuto all'interno dello scalo, puntualizzano fonti Sacbo.