(ANSA) - REGGIO EMILIA, 2 SET - "Il Presidente della Repubblica deciderà quando chiudere formalmente la legislatura, comunque a primavera si voterà. Come Pd dobbiamo capire che è finito il tempo degli scontri interni, dobbiamo avere consapevolezza di quello che è l'obiettivo: far vincere il Pd". Il segretario del Pd, Matteo Renzi, lo ha detto intervenendo a FestaReggio, la kermesse del partito a Reggio Emilia, dopo il passaggio alla Festa di Bologna. "Noi non possiamo permetterci - ha aggiunto - che il Pd stia a litigare dalla mattina alla sera, basta, dobbiamo fare gioco di squadra".