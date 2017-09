Papa: pace per la Corea,leader fedi ne siano banditori

(ANSA) - ROMA, 2 SET - "Ai leader religiosi è chiesto di aprire, favorire e accompagnare processi di bene e di riconciliazione per tutti: siamo chiamati a essere banditori di pace annunciando e incarnando uno stile nonviolento, di pace, con parole che si differenziano dalla narrativa della paura e con gesti che si oppongono alla retorica dell'odio". Così il Papa al Consiglio coreano dei leader religiosi - comprendente i capi delle 7 principali fedi della Corea -, invitati a "seminare la speranza di un avvenire" in cui "sia dato ascolto al grido dei molti che ripudiano la guerra e implorano maggiore armonia tra le persone e le comunità, tra i popoli e gli Stati". L'udienza ai membri del "Korean Council of Religious Leaders" avveniva nel quadro di un pellegrinaggio interreligioso a Roma, nel pieno della crisi innescata dai lanci missilistici della Corea del Nord e delle minacce di guerra nucleare con Usa. Per "l'amato popolo coreano", ha detto il Papa, "non cesso di chiedere a Dio il dono della pace e della fraterna riconciliazione".