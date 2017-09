(ANSA) - PALERMO, 2 SET - In tanti stamane hanno alzato gli occhi vero l'alto e per un attimo sono rimasti disorientai. Da una finestra di un palazzo nel centro storico in piazza Pretoria a Palermo è apparsa la figura del Papa intento a benedire. Era una sagoma realizza con una foto di Francesco. E così molti soprattutto turisti si sono soffermati ad osservare la figura in bella mostra a palazzo Chiaramonte Bordonaro, vicino al Municipio. Mistero su chi sia l'autore della trovata, dato che l'edificio costruito intorno al XVI secolo è disabitato e in attesa di restauro.(ANSA).