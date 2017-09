(ANSA) - NEW YORK, 02 SET - Donald Trump sceglie il parlamentare dell'Oklahoma Jim Bridenstine per guidare la Nasa. E scoppia subito la polemica. Il senatore Marco Rubio e il democratico Bill Nelson criticano la nomina perche' convinti che un politico non possa guidare il programma spaziale americano, lasciando allo stesso tempo intravedere la possibilità di una nuova battaglia in Congresso sulla conferma di Bridenstine. Il repubblicano dell'Oklahoma, se confermato alla guida della Nasa, si troverà di fronte e molte sfide, quali il riposizionamento dell'agenzia spaziale nell'era del boom delle 'avventure' spaziali private.