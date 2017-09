(ANSA) - ROMA, 2 SET - Almeno 65.000 persone devono lasciare le loro case a Francoforte per l'esplosione controllata, domani, di una bomba del secondo conflitto mondiale. lo scrive la Bbc online. L'ordigno, di fabbricazione britannica, pesa quasi una tonnellata e mezza. Si tratta della più grande evacuazione del dopoguerra in Germania. Chi si rifiuterà di lasciare la propria abitazione - ha avvertito la polizia - sarà arrestato. Vengono evacuati anche un centinaio di pazienti degli ospedali, inclusi i neonati nelle incubatrici e le persone ricoverate in terapia intensiva.