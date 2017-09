Merkel, contenta per incontro S.Egidio

(ANSA) - ROMA, 2 SET - In un'intervista video, realizzata nei locali della Cancelleria a Berlino e diffusa questa mattina, Angela Merkel spiega con queste parole la sua presenza, il 10 settembre prossimo, all'inaugurazione dell'incontro internazionale "Sete di Pace-Paths of Peace" in Germania, così come fece a Monaco nel 2011: "Sono contenta di poter partecipare all'incontro internazionale di Sant'Egidio. Ho rapporti molto stretti con Sant'Egidio e per questo partecipo per la seconda volta. Ho molto rispetto per il loro lavoro e stimo tantissimo in particolare il loro impegno per lo sviluppo, la riconciliazione e la pace. La tre giorni - che si svolgerà dal 10 al 12 settembre nelle città di Muenster e Osnabrück, con centinaia tra leader delle diverse religioni, autorità istituzionali e mondo della cultura, nello "spirito di Assisi" - vedrà una larga partecipazione popolare di giovani e adulti da tutta Europa.