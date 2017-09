Incendi: Firenze, intossicati da fumo, rogo sotto controllo

(ANSA) - FIRENZE, 2 SET - Evacuate precauzionalmente e temporaneamente alcune case e un centro di accoglienza per migranti per l'incendio che divampato nella collina nord di Firenze, sopra l'ospedale di Careggi, la cui funzionalità non ha risentito della situazione. Nell'area dell'emergenza alcune persone sono state soccorse dal personale medico del 118 perché hanno respirato fumo e potrebbero aver subito principi di intossicazione. Tra loro una bimba di 11 mesi e diversi anziani: le condizioni delle persone soccorse non destano tuttavia preoccupazione. La situazione, malgrado il vento, viene tenuta sotto controllo e non risulta che l'incendio abbia attaccato edifici. La Protezione civile della Regione Toscana ha inviato due elicotteri. Sul posto anche il sindaco di Firenze Dario Nardella e l'assessore comunale all'ambiente Alessia Bettini.