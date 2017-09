Usa: infermiera aggredita da un agente

(ANSA) - SALT LAKE CITY, 2 SET - Una infermiera è stata aggredita e arrestata a Salt Lake City, in Utah, da un agente perché si era rifiutata di effettuare un prelievo di sangue su un paziente incosciente che non poteva dare il proprio consenso. Il video dell'aggressione ha scatenato il putiferio, e il sindaco e il capo della polizia si sono dovuti scusare. Dopo la pubblicazione del video, la procura ha aperto una indagine sull'agente, messo oggi a riposo. Il paziente, un poliziotto in pensione, era rimasto vittima di un incidente stradale: l'agente ha affermato di aver chiesto un prelievo di sangue per dimostrare la sua innocenza. La polizia ha ringraziato l'infermiera, Alex Wubbels, per aver "difeso i diritti" dell'ex agente.