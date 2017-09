Contestatrice Renzi, una mattina i soldi non c'erano più

(ANSA) - BOLOGNA, 2 SET - "Io mi sono alzata una mattina, mio marito mi ha detto 'guarda che i nostri soldi non ci sono più'. Io ho risposto, 'ma no è uno scherzo, non è possibile, troveranno un rimedio'. E invece era proprio vero". Così, in un video di Radio Città del Capo, la donna che questa mattina ha contestato Matteo Renzi durante il suo intervento a Bologna, ha spiegato le ragioni del suo gesto. Giovanna Mazzoni di Ferrara - riporta il sito della radio che ha raccolto la sua testimonianza all'esterno della Festa, dopo che la sicurezza l'aveva allontanata dall'area dove si è tenuto l'intervento di Renzi - è stata coinvolta nel crac Carife. "Quanti soldi? Non voglio dirlo, perché per tanti sono una bazzecola, per me sono un mucchio di soldi". (ANSA).