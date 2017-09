Chiesa: si insedia nuovo arcivescovo Loreto

(ANSA) - LORETO (ANCONA), 2 SET - "La Santa Casa come immagine di una Chiesa aperta a tutti, a chi è credente o ha una fede tiepida, a chi si reputa agnostico, o a chi si considera ateo". E' un passaggio dell'omelia pronunciata oggi dal nuovo arcivescovo e delegato pontificio di Loreto mons. Fabio Dal Cin durante la concelebrazione eucaristica in Basilica che ha sancito ufficialmente il suo insediamento. Accolto da un pubblico festante e dalle autorità al suo arrivo a Porta Romana, mons. Dal Cin ha poi raggiunto a piedi, seguito da un lungo corteo, la basilica, dove ha concelebrato la messa con il card. Edoardo Menichelli. "Non sono un vescovo di lungo corso ma un principiante - ha scherzato con il sindaco Paolo Nicoletti - ma vengo con l'animo di chi vuole bussare ad ogni casa, soprattutto quella di chi è malato e bisognoso, e mettersi al servizio della comunità"."Spesso - ha poi detto Dal Cin nella sua omelia - il pericolo è anche per noi lo stesso di Pietro: quello cioè di sorpassare il Maestro, di passargli avanti, di crederci più bravi e più intelligenti di lui. Talvolta siamo addirittura tentati di volerlo gestire, o peggio di servirci di lui per garantirci posti comodi e condizioni umanamente rassicuranti. E questo non è propriamente cristiano. Quello che invece ci fa davvero grandi, non è occupare posti di rilievo o di potere agli occhi del mondo. Nemmeno essere o non essere vescovo. Conta piuttosto lasciare la direzione del nostro cammino in mano a Cristo". Poi riferendosi alla Casa di Maria come simbolo di una Chiesa aperta ha continuato: "In un mondo faticosamente alla ricerca di nuovi equilibri di pace, di prosperità e integrazione, segnato da contrasti e violenze, in cui nelle stesse case molte famiglie sono ferite da incomprensioni e divisioni, la Chiesa rimane segno e strumento dell'unità di tutto il genere umano. Una Chiesa che apre le porte a tutte le persone di buona volontà e che fa spazio soprattutto ai poveri e alle vittime dell'esclusione di questa nostra società".