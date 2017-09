(ANSA) - ROMA, 02 SET - Atterraggio d'emergenza nel pomeriggio per un ultraleggero biposto a Montecompatri, vicino Roma. E' accaduto nel pomeriggio. Secondo quanto si è appreso, poco dopo il decollo il pilota si è accorto di un'avaria al motore ed è atterrato in un campo sterrato all'interno di un centro militare di equitazione. Sul posto vigili del fuoco e carabinieri. Non si registrano feriti.