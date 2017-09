Musica: Povia contro Anpi e Arci, minorati mentali-web

(ANSA) - POTENZA, 2 SET - Povia "è libero da tutto e nel giusto. Grazie per la fiducia. Grazie a Dio non sono intervenuti quei minorati mentali-web dei partigiani Mini-Mind dell'Anpi o Arci (mi meraviglio che ancora gli diano voce)". Così, su Facebook, il cantante ha commentato il suo concerto, "un successo", ieri a Latronico (Potenza). Negli scorsi giorni, in seguito alla denuncia del presidente dell'Anpi di Milano, Roberto Cenati, che aveva accusato l'artista di essere vicino ai neofascisti, il Comune di Trezzano sul Naviglio ha deciso di annullare il concerto del 23 settembre. Oggi il presidente dell'Anpi di Potenza, Gabriele Nicodemo, ha inviato una nota al parroco della parrocchia S. Egidio Abate di Latronico, al Comitato festeggiamenti "S. Egidio", al sindaco di Latronico, e al Vescovo di Tursi-Lagonegro, "suggerendo di voler raccomandare agli organizzatori delle feste civili in occasioni di ricorrenze religiose, maggiore cautela nella scelta di cantanti che siano eticamente e democraticamente coerenti con gli eventi".