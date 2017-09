Cambogia: arrestato leader maggior partito opposizione

(ANSA) - PHNOM PENH, 2 SET - La polizia cambogiana ha arrestato con un blitz il leader del maggior partito di opposizione del Paese, Kem Sokha. Lo ha riferito la figlia, Monovithya Kem, aggiungendo che oltre 100 persone hanno fatto irruzione nella casa del padre, portato via in manette. Non sono ancora chiari i motivi dell'arresto. Monovithya, anche lei membro del Cambodia National Rescue Party, ha sottolineato che la polizia non aveva un mandato per l'arresto del padre. In seguito, il governo ha reso noto in un comunicato di avere prove che Kem Sokha abbia cospirato con potenze straniere contro la Cambogia e lo ha accusato di "tradimento". Il governo del premier Hun Sen, al potere da almeno tre decenni, sta aumentando la pressione sugli oppositori politici e i media critici in vista delle elezioni nazionali nel 2018. Il predecessore di Kem Sokha, Sam Rainsy, è stato costretto a lasciare quest'anno la guida del Cambodia National Rescue Party per problemi giudiziari.