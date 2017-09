Trump torna in Texas tra sfollati Harvey

(ANSA) - NEW YORK, 02 SET - Donald Trump e la First lady sono arrivati a Houston, per la loro seconda visita in meno di una settimana nelle zone devastate dall'uragano Harvey. Melania e' scesa dall'Air Force One rinunciando ai tacchi che aveva sfoggiata alla partenza dalla Casa Bianca: in camicia jeans, pantaloni e scarpe da ginnastica, la First Lady ha indossato anche un cappellino con visiera con la scritta 'Texas'. Gli sfollati per l'uragano Harvey ''sono molto contenti'' degli sforzi messi in atto per l'emergenza. Ha detto il presidente che ha fatto una prima sosta in un centro per sfollati della città e poi si è rivolto ai soccorritori in una chiesa lodando il governatore del Texas. Trump si recherà anche in Louisiana per constatare i danni causati da Harvey.