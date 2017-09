Corea del Nord: terremoto magnitudo 6.3, forse test nucleare

(ANSA) - PECHINO, 3 SET - I militari della Corea del Sud hanno confermato la natura artificiale del terremoto di magnitudo 6.3 registrato nel nordest della Corea del Nord alle 12 ora locale (le 5:30 in Italia), in base alla misurazione dell'agenzia sismologica statunitense Usgs: l'epicentro è stato individuato vicino al sito di test nucleari Punggye-ri. L'onda sismica anomala è oggetto di verifica, ha reso noto il Comando di Stato maggiore congiunto, per accertare la possibile sesta detonazione atomica da parte di Pyongyang.