India:rimpasto governo, prima donna ministro Difesa

(ANSA) - NEW DELHI, 3 SET - Il primo ministro indiano Narendra Modi ha operato oggi, prima di partire per il vertice Brics in Cina, un rimpasto di governo che ha coinvolto vari dicasteri, fra cui la Difesa, che per la prima volta nella storia dell'India sarà guidato da una donna, Nirmala Sitharaman, già titolare del Commercio, che ora passa a Suresh Prabhu. Altra nomina di rilievo riguarda un avvicendamento al ministero delle Ferrovie, dove Piyush Goyal sostituisce Suresh Prabu, che aveva offerto le sue dimissioni dopo tre incidenti ferroviari in dieci giorni. Si tratta del terzo rimpasto operato da Modi, e probabilmente l'ultimo prima delle elezioni legislative del 2019.