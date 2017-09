A 30 anni muore dopo il parto della seconda figlia a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 3 SET - Una donna di 30 anni è morta dopo il parto della seconda figlia a Napoli. La mamma di Monte di Procida, nel Napoletano, che aveva un altro figlio di 2 anni, dopo aver partorito nell'ospedale San Paolo ha avuto un'emorragia ed è deceduta nella Rianimazione di un altro nosocomio, il 'Pellegrini' dove era stata portata per effettuare alcuni accertamenti clinici in seguito all'aggravarsi delle sue condizioni. Il dramma si è consumato in poche ore. Dalle 12 di giovedì 31 agosto, quando si è verificata l'emorragia, alle notte del venerdì quando è avvenuto il decesso. La direzione sanitaria dell'ospedale San Paolo sottolinea di aver garantito la massima assistenza alla donna. I familiari, interpellati dal Mattino, hanno riferito di non aver presentato alcuna denuncia e di riconoscere il lavoro fatto dai medici.