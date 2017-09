Francia: bambina scomparsa, si cerca anche con sommozzatori

(ANSA) - ROMA, 3 SET - Proseguono nell'Isère le ricerche di Maelys, la bambina di 9 anni sparita nel nulla una settimana fa. Oggi sono scesi in campo anche i sommozzatori per esplorare i tanti fiumi attorno a Pont-de-Beauvoisin, il paese della piccola. "Ci vorrà del tempo per questo tipo di ricerche, ci sono molti fiumi in zona", ha spiegato ai media francesi la gendarmeria Jean Pertué annunciando che, purtroppo, la spedizione ieri di mille volontari del paese non ha dato alcun risultato. "Non sono stati scoperti indizi o tracce sostanziali", ha spiegato.