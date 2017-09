Berlusconi, dobbiamo vincere elezioni, battaglia durissima

(ANSA) - TRENTO, 3 SET - Silvio Berlusconi potrebbe cercare casa in Alto Adige. "Ho una mezza tentazione di cercare casa da queste parti" dice in un'intervista al quotidiano locale Alto Adige, mentre lascia Merano, dove ha trascorso qualche giorno di vacanza in albergo, come già aveva fatto a luglio e ai primi di agosto. Nell'intervista ribadisce il suo favore ai referendum per l'autonomia di Lombardia e Veneto, in programma a ottobre e risponde a domande sul futuro politico del Paese. La Svp? "Fa parte del Partito popolare europeo, la grande famiglia dei moderati". Renzi? "È il leader della forza politica a cui ci contrapponiamo da vent'anni". Con Grillo si può costruire qualcosa? "Naturalmente no". Delle politiche parla anche in un'intervista sul Corriere dell'Alto Adige, come di una "battaglia da vincere, che si annuncia durissima". Salvini sarà un alleato o un rivale? "Come in ogni sistema democratico, il partito più forte della coalizione indicherà il nome che tutto il centrodestra proporrà come premier".