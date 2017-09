Incendio in palazzina a Cagliari, evacuate 30 persone

(ANSA) - CAGLIARI, 3 SET - Nottata di terrore quella appena trascorsa per gli inquilini di una palazzina al numero 60 di via degli Astri, a Pirri (frazione di Cagliari). Un incendio, innescato a quanto pare dal corto circuito di due frigoriferi, ha devastato un negozio di materiale edile al piano terra e le fiamme hanno lambito tutto l'edificio. Gli 11 appartamenti sono stati evacuati e una trentina di persone ha dormito fuori casa: gli abitanti forse rimarranno ancora a lungo senza poter fare rientro nella palazzina incendiata. Lo stabile, infatti, è stato momentaneamente dichiarato inagibile in attesa di un nuovo sopralluogo dei vigili del fuoco. Danneggiata anche un'altra abitazione che si trova accanto, al numero 54. L'incendio, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, è divampato poco dopo le 2 all'interno del negozio "Tecnoedil". Le fiamme hanno raggiunto il piano superiore, annerendo e incendiando le tende delle abitazioni all'esterno del palazzo, mentre il fumo riempiva le scale. Immediata la richiesta di soccorsi da parte dei residenti e l'arrivo sul posto delle squadre dei vigili del fuoco, dei carabinieri e del 118. Militari e pompieri hanno fatto uscire dalle abitazioni tutti gli inquilini. Nessuno di loro è rimasto ferito, solo tanta paura. I vigili del fuoco hanno lavorato fino a questa mattina per spegnere il fuoco e mettere in sicurezza lo stabile. Gravemente danneggiati il negozio e gli appartamenti al primo e al secondo piano, anneriti all'esterno anche quelli degli altri tre piani. (ANSA).