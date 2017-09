Estate: Trentino Alto Adige, traffico e code sull'A22

(ANSA) - TRENTO, 3 SET - Code e rallentamenti sono presenti sull'autostrada A22 del Brennero in Trentino Alto Adige, come previsto. A metà mattina incolonnamenti in direzione sud da Bolzano nord ad Ala Avio, con due chilometri di coda tra il Brennero e Vipiteno, nella stessa direzione. Le previsioni dell'Autobrennero per la giornata del resto erano da bollino rosso (traffico intenso) verso sud sia alla mattina che al pomeriggio, mentre in direzione nord solo al mattino, per diventare giallo (traffico sostenuto) al pomeriggio. (ANSA).