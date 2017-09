Morto vicino discoteca a Roma, ipotesi omicidio

(ANSA) - ROMA, 3 SET - Si ipotizza l'omicidio per la morte di un uomo nei pressi di una discoteca nel quartiere romano dell'Eur. Sul corpo sono stati riscontrati segni di colluttazione. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo di mezz'età, italiano, cliente del locale. Il cadavere è stato trovato intorno all'1.30 della scorsa notte in strada, in viale Oceano Atlantico. Sulla vicenda indagano i carabinieri del nucleo investigativo e della compagnia Eur. Gli investigatori stanno ascoltando diverse persone per ricostruire quanto accaduto. Al vaglio anche eventuali registrazioni di telecamere della zona.