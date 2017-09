M5S: Di Battista, problema Italia sono gli italiani

(ANSA) - MARINA DI PIETRASANTA (LUCCA), 3 SET - "Il problema dell'Italia sono gli italiani: fino a quando saranno disposti a votare sempre gli stessi lamentandoci poi la mattina nei bar o facendosi infinocchiare dai titoli della stampa". Così Alessandro Di Battista rivolgendosi a Massimo Fini sul palco della festa del Fatto Quotidiano a Marina di Pietrasanta (Lucca): "avevi ragione tu quando me lo dicevi qualche anno fa, anche se io non la pensavo come te", ha aggiunto il deputato.