Brexit: Downing Street nega ok a conto divorzio da 50 mld

(ANSA) - LONDRA, 3 SET - Downing Street nega le indiscrezioni di stampa su una presunta intesa di massima con l'Ue a sborsare l'equivalente di 50 miliardi di sterline per il conto di divorzio da Bruxelles. Lo affermano fonti citate da SkyNews e da altri media in risposta a informazioni di segno opposto accreditate oggi con enfasi in apertura del Sunday Times. Secondo la posizione ufficiale del governo di Theresa May, le distanze con l'Unione su questo cruciale punto di partenza del negoziato per la Brexit restano per ora molto marcate e la Gran Bretagna si attiene a un calcolo dei suoi "obblighi legali" verso i partner europei da cui si appresta a separarsi ben lontano dalle decine e decine di miliardi di cui si parla a Bruxelles. Stando al domenicale del Times, viceversa, sarebbe stato già individuato sotto traccia un punto di caduta pari appunto a 50 miliardi, da versare spalmati in almeno tre anni, a patti di tenere il 'segreto' fino a dopo la Conferenza annuale d'ottobre del Partito Conservatore della traballante May.