Tv: oltre 1 milione spettatori per film Amelio su Amatrice

(ANSA) - ROMA, 3 SET - Ottimo dato d'ascolto per il cortometraggio di Gianni Amelio 'Casa d'altri', realizzato dal regista ad Amatrice a un anno di distanza dal terremoto del 24 agosto 2016 e appena presentato come evento speciale alla Mostra del cinema di Venezia: in seconda serata su Rai1 ha ottenuto l'8,3% di share e circa un milione e 200 mila spettatori. "Casa d'altri, prodotto da Rai Cinema e Bartleby, è nato con l'idea di mantenere viva l'attenzione su ciò che è avvenuto ad Amatrice e nei comuni limitrofi da quel 24 agosto a oggi - commenta il direttore generale Rai Mario Orfeo - e immaginare che così tante persone abbiano potuto vedere questo lavoro prezioso del maestro Amelio ci convince di aver centrato l'obiettivo. La memoria non basta, come suggerisce lo stesso regista, dobbiamo riuscire a condividere con più persone possibile il grande sforzo che la popolazione di Amatrice, insieme a tutto il Paese, sta facendo per ricostruire non solo le case ma la propria identità". "L'impegno della Rai - aggiunge Orfeo - continuerà ancora nei prossimi giorni, il corto andrà in onda anche sui nostri canali tematici e in tutto il mondo attraverso Rai Italia". Casa d'altri continuerà ad essere proposto dalla Rai che lo declinerà sui suoi canali, a partire da Rai Movie (mercoledì 6 settembre alle 23.15), Rai Premium (giovedì 7 settembre alle 11.40) e farà il 'giro del mondo' con Rai Italia nelle Americhe, Australia, Asia e Africa.(ANSA).