C.sinistra: Laforgia (Mdp), unico voto utile è a noi

(ANSA) - ROMA, 3 SET - "No all'idea che il centrosinistra lo costruisci con pezzi del centrodestra, come vogliono fare in Sicilia. Dice che siamo la sinistra dei No. Ma ciascuno di quei "no" porta con sé un numero pari di "sì" a un'altra idea dell'Italia. Vogliono far scattare il voto utile, appiccicandoci addosso lo stigma della forza rancorosa e identitaria. Mi spiace deluderli ma a questo giro, il voto utile per ricostruire, in futuro, un centrosinistra su basi totalmente nuove, sarà quello dato a noi." Così su Facebook il capogruppo dei deputati di Articolo 1- Mdp a Monteciorio, Francesco Laforgia.